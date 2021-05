Um eventual segundo turno com a presença de Lula faria com que o petista alcançasse a segunda colocação, com 29,3% das intenções de voto Ricardo Stuckert e Palácio do Planalto

Por iG

Publicado 07/05/2021 11:22 | Atualizado 07/05/2021 13:27

Rio - O instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa, contratada pela revista Veja, com uma simulação das eleições presidenciais de 2022 e, de acordo com o estudo, o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) estão tecnicamente empatados, tanto no primeiro, quanto no segundo turno. Caso as eleições acontecessem nesta sexta-feira, porém, o capitão estaria reeleito.



Segundo a pesquisa, um eventual segundo turno com a presença de Lula faria com que o petista alcançasse a segunda colocação, com 29,3% das intenções de voto, e uma vaga ao segundo turno contra Jair Bolsonaro, líder com 32,7% dos votos.

Como 'terceira via', encontram-se tecnicamente empatados os candidatos Ciro Gomes (PDT), com 6,2% das intenções de voto; seguido por Luciano Huck e Sergio Moro, já que ambos apresentam 5,8% dos eleitores votantes. João Doria (PSDB), João Amoêdo (Novo) e Luiz Henrique Mandetta (DEM) ficaram com 3,6%, 2,6% e 1,4%, respectivamente.



Nos cenários de segundo turno, caso as eleições acontecessem nesta sexta-feira, Bolsonaro estaria reeleito em qualquer um dos casos. Porém, a pesquisa indica tendência de queda nas suas intenções de voto e de crescimento dos adversários.



Na disputa com o ex-presidente Lula, Bolsonaro oscilou dentro da margem de erro e diminuiu 0,1 ponto percentual. Em janeiro, sua intenção de voto era de 42,4%. Já Lula apresenta tendência de crescimento, já que no início do ano apresentava 35,7% dos votos e hoje apresenta 39,8%. Um crescimento de mais de quatro pontos percentuais.