Brasil

Bolsonaro defende tratamento precoce e diz à CPI da Covid: 'Não encha o saco'

Em publicação no Facebook, o presidente escreveu 'você é livre para escolher, com o seu médico, qual a melhor maneira de se tratar. Escolha e, por favor, não encha o saco de quem optou por uma linha diferente da sua, tá ok'

Publicado 07/05/2021 11:42 | Atualizado há 32 minutos