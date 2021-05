Criança sobreviveu a ataque em creche Reprodução

Publicado 09/05/2021 17:49 | Atualizado 09/05/2021 18:04

O bebê de 1 ano e 8 meses, que sobreviveu ao atentado na Creche de Saudades, no Oeste catarinense, recebeu alta médica neste domingo. A criança esteve internada no Hospital da Criança em Chapecó há cinco dias, onde passou por procedimentos cirúrgicos no pescoço, tórax, abdômen e pernas, conforme o boletim médico.

Profissionais de saúde do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner em Chapecó prestaram homenagens ao som do Coral Mensageiros da Alegria.



Em homenagem o menino chegou a receber um certificado com os dizeres "Você é um super-herói".

Nas redes sociais, a mãe do menino, Adriana Martins comemorou, "Dia das mães. Dia mais feliz da minha vida. [Meu filho] nasceu pela segunda vez foi um milagre Deus o protegeu me devolveu com vida hoje tenho em meus braços o presente que dinheiro nenhum pode pagar. A palavra é gratidão hoje e sempre é agradecer, agradecer e agradecer a Deus e a todos que não mediram esforços para salva-lo", escreveu ela.



Prisão preventiva



O juiz da comarca de Pinhalzinho, Caio Lemgruber Taborda, converteu a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva. Na decisão, o juiz também autorizou a quebra de sigilo de dados, para que a polícia possa fazer a análise de computadores, videogame e pen drive apreendidos na residência do suspeito.



Na decisão, o juiz considerou que "a prisão é necessária para garantia da ordem pública em especial porque a autoria delitiva recai sobre o acusado, sendo ele, em tese, responsável pela morte violenta e cruel de 5 (cinco) pessoas, quais sejam, duas professoras […] e três crianças de tenra idade, […], as quais possuíam em torno de um ano a dois anos de idade".