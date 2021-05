Por IG - Último Segundo

Publicado 10/05/2021 11:03 | Atualizado 10/05/2021 11:05

Uma moradora da cidade de Ivinhema, a 298 km de Campo Grande, foi presa após envenenar a própria filha com veneno de rato. A criança foi internada e, assim que teve alta médica, último sábado (08), foi escoltada para a delegacia da cidade. A mãe confessou o crime e disse que buscava "chamar a atenção" do ex-companheiro, já que era contrária ao término da relação.

Daniella Nunes, delegada titular interna está responsável pelas investigações e ordenou a prisão da mulher. Segundo informações oficiais, ela fazia ameaças ao antigo parceiro por ter finalizado o relacionamento. Na última semana, comprou veneno de rato e, ao almoçar com a filha no fim de semana, colocou a substância no suco e em um doce da criança.

Publicidade

"Ela comprou um veneno de rato e aí colocou em diversos alimentos para filha e ambas comeram tudo. Ao que nós soubemos ela já tinha tentado suicídio em outras ocasiões e dizia que iria cumprir e levar a filha junto, só que ela se arrependeu e ela mesmo acionou o Corpo de Bombeiros", explicou a delegada Nunes.

Após se arrepender, por volta das 22h do horário local, a mulher ligou para o Corpo de Bombeiros e solicitou atendimento. Ambas foram encaminhadas ao hospital de Dourados.

Publicidade

Daniella explicou que a oitiva com o pai da criança está sendo analisada, bem como o depoimento da criança. "a mãe estava muito abalada. Ela já tinha recebido voz de prisão e responderá por tentativa de homicídio qualificado por uso de veneno".