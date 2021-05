PM foi atropelado por uma motorista que fugiu de uma abordagem em Florianópolis (SC) Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 15:28 | Atualizado 10/05/2021 16:14

Um policial militar foi atropelado por uma motorista que fugiu de uma abordagem em Florianópolis (SC), na tarde do último sábado (8). Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que o agente foi arrastado, enquanto estava em cima do capô, por aproximadamente 200 metros até cair desacordado na via. A motorista, que posteriormente foi presa, fugiu do local sem prestar assistência.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PMSC - Florianópolis - 4ºBPM (@pmsc4bpm)

Publicidade

O caso ocorreu na Avenida Prefeito Waldemar Vieira, na capital catarinense. Segundo a PM, a guarnição policial realizava atendimento de um acidente de trânsito no local, quando os agentes observaram uma infração de trânsito, classificada por uma criança fora da cadeirinha, cometida pela condutora do veículo. Após a abordagem e orientação, o policial se deslocou para frente do automóvel e, repentinamente, a condutora arrancou com o carro.



A corporação disse que foi solicitado apoio e o policial recebeu os atendimentos do Corpo de Bombeiros e SAMU. Ele foi encaminhado para o hospital Celso Ramos. Lá foram realizados diversos exames que constataram um Trauma Cranioencefálico (TCE) devido ao impacto com a cabeça. O policial apresentava muitas dores e teve que permanecer em observação neurológica.

Prisão



O carro envolvido no crime foi localizado na casa da mãe da motorista, que era passageira do veículo no momento do atropelamento. Ainda segundo a PM, a suspeita da tentativa de homicídio foi abordada próximo a sua residência. Neste momento, de acordo com a corporação, a mulher resistiu à prisão e tentou agredir um dos policiais presentes. Condutora e passageira foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia e o veículo periciado pelo Instituto Geral de Perícias.

Publicidade

Na manhã desta segunda-feira (10), o policial atropelado passou por uma tomografia de controle. Ele tem o quadro estável, mas permanece em observação, conforme a PM. Por fim, a corporação também informou que a suspeita da tentativa de homicídio teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial proferida neste domingo (9).