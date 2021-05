Presidente Jair Bolsonaro AFP

Por iG

Publicado 14/05/2021 08:06 | Atualizado 14/05/2021 13:46

Rio - Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira apontou que que 51% dos entrevistados avaliam negativamente a condução do Planalto, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, no combate à pandemia de covid-19. Entre os que aprovam, o número chega a 21%.



Houve o questionamento em relação a condução do Ministério da Saúde e dos governadores. O órgão federal foi avaliado como ruim ou péssimo por 32% dos entrevistados e como ótimo ou bom por 30%.

Já os números dos governadores são melhores. Entre aqueles que classificam a condução no âmbito estadual como ótimo ou bom, estão presentes 35% dos entrevistados. As avaliações de ruim ou péssimo chegaram a 29%.



Em relação ao próprio presidente, Jair Bolsonaro, o número oscilou dentro da margem de erro e caiu um ponto percentual. O índice mostrou que 21% dos entrevistados consideram sua atuação como boa ou ótima. Antes, a marca era de 22%.

O levantamento foi realizado por telefone durante os dias 11 e 12 de maio e ouviu 2.071 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.