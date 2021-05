Segundo o órgão de pesquisa Datafolha, 51% dos brasileiros reprovam a gestão de Bolsonaro durante a pandemia. AFP

Por iG

Publicado 14/05/2021 10:30

Partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro (sem partido), como PT, PDT, PSOL e PCdoB, agendaram e estão promovendo manifestações contrárias ao presidente da República para o próximo dia 26 de maio. As informações são da jornalista Camila Mattoso.



O ato também contará com a participação de movimentos populares e centrais sindicais que discordam das ações do governo federal no combate a pandemia do novo coronavírus.

Os protestos ocorrerão em Brasília, devido a CPI da Covid que ocorre no Senado Federal, e nas principais capitais - São Paulo e Rio de Janeiro. O grupo ainda discute a respeito das mobilizações e aglomerações em meio a pandemia, mas não há consenso entre os participantes a respeito.



As manifestações ocorrem logo após as avaliações negativas do governo Bolsonaro divulgadas pelo Datafolha. Segundo o órgão de pesquisa, 51% dos brasileiros reprovam a condução do país durante a maior crise sanitária da história. Em relação ao mandato do capião, 45% reprovam. Em um eventual cenário de corrida ao Planalto no ano que vem, Jair possui apenas 23% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Lula obteve a preferência de 41% dos entrevistados.