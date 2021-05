A nota foi enviada ao Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, administrado pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 12:47

Rio - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, há dez dias, uma nota técnica orientando o governo federal a proibir voos e viajantes vindos da Índia, em função da variante identificada no país e também da gravidade da pandemia no Brasil. No documento, a agência também recomenda a implementação de quarentena obrigatórias para todos que chegarem no país, independente do local de origem. Até o momento, a orientação tem sido ignorada pelo governo. As informações são do colunista Gerson Camarotti, do G1.

A nota foi enviada ao Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, administrado pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, no dia 04 de maio. No entanto, a demora da análise e devolutiva, em relação ao documento, preocupa a área técnica da Anvisa. O motivo da preocupação seria a informação dada pelo Ministério da Saúde da Argentina, de que a variante indiana foi detectada em dois viajantes que chegaram na capital do país.



O documento divulgado pelo colunista faz, ainda, uma análise do cenário da pandemia no mundo, buscando justificar ao governo brasileiro a implementação das orientações para reduzir o impacto do coronavírus no Brasil.