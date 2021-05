Segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe inclui idosos a partir dos 60 anos Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/05/2021 21:17

O Brasil vacinou 38.756.031 pessoas com ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19 até este domingo, 16. O índice representa 18,3% da população. Os números são obtidos diariamente pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde.



O consórcio é formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL.



Entre os 38,7 milhões de vacinados, 19.175.041 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, segundo o balanço. Esse número indica que 9,06% da população está com a vacinação completa no País.



Ainda de acordo com o consórcio, 159.674 receberam a primeira dose do nas últimas 24 horas. Já os que completaram a vacinação (2ª dose) neste domingo foram 80.226.



As autoridades de saúde destacam a importância de os cidadãos retornarem ao posto na data marcada para completar a vacinação e assegurar a proteção contra a covid-19.



Botucatu



Botucatu, no interior de São Paulo, promoveu neste fim de semana campanha de vacinação em massa, como parte de um estudo. Em dez horas, 95% do público-alvo da campanha, que mirou moradores de 18 a 60 anos ainda não vacinados, ou 67 mil pessoas, foi imunizado. A cidade tem 148.130 habitantes.

Na sexta-feira, 14, o governo Jair Bolsonaro concluiu a assinatura do contrato que prevê a entrega de 100 milhões de doses adicionais da vacina Pfizer.



A Coronavac e o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca também estão sendo aplicados.