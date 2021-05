Festa do Divino Arquivo Secretaria de Cultura

A Festa do Divino Espírito Santo que acontece do dia 14 a 23 de Maio é Patrimônio Cultural do Brasil, tendo sido registrada no Livro das Celebrações pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN em 2013. É a principal das festas comunitárias que integram o sistema cultural do sítio misto Paraty Cultura e Biodiversidade, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2019.

Diante deste momento de pandemia, a tradicional Festa do Divino será realizada com uma programação cultural diversa no formato virtual, envolvendo vários segmentos culturais e artísticos do município.

A programação cultural da Festa do Divino de Paraty 2021 é uma realização da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios e Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura, em parceria com a Casa da Cultura de Paraty, SESC Paraty, IHAP e Mega Gincana.

Esta programação é composta por contemplados nos Editais Cultura Viva Paraty, Lei Aldir Blanc e integrantes do Território da Juventude.

