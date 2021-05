Atividade cultural considerada por muitos como esporte é alvo constante de ativistas de direitos dos animais Reprodução internet

Por iG

Publicado 17/05/2021 18:41 | Atualizado 17/05/2021 19:18

Um vaqueiro morreu após ser arrastado por um boi e pisoteado por um cavalo durante uma competição em um parque de vaquejadas em Paranatama, interior de Pernambuco , no sábado (15). As informações são do Correio Braziliense.



Em vídeo, reproduzido pela TV Vaquejada , é possível ver o momento em que o homem, conhecido como Tanda, cai do cavalo e tenta se segurar no rabo do boi. Ele então fica preso e é arrastado até cair em baixo do cavalo. Tanda chegou a ser socorrido , mas não resistiu à lesão cervical.

A Organização da 5ª Grande Vaquejada do Parque e Haras Paraná lamentou, em nota, a morte do vaqueiro e disse que está prestando toda a assistência à família.

Publicidade

Tanda era natural do estado de Alagoas e disputava a competição que encerrou no domingo (16). O evento distribuiu R$ 160 mil em prêmios .