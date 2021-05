Sem qualquer evidência, vice-líder do governo na Câmara disse que uso da proteção facial colaborou com a morte do prefeito de São Paulo, que faleceu após batalha de quase dois anos contra um câncer AFP

Publicado 17/05/2021 18:50 | Atualizado 18/05/2021 07:05

O vice-líder do governo na Câmara, deputado Giovani Cherini (PL-RS) criticou o uso de máscaras no combate à proliferação da Covid-19 e atribuiu a morte do prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) ao uso do equipamento facial durante fala na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta segunda-feira (17).



"Falaram tanto do nosso querido e saudoso Bruno Covas. A máscara que ele usou durante toda a campanha pode ter prejudicado o câncer que ele teve", afirmou, sem apresentar nenhuma evidência da correlação.

Ainda em sua fala, disse que a “máscara tem causado ansiedade nos brasileiros”.



A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que participava da sessão, classificou como “muito grave” a fala de Cherini. A presidente da Comissão, Bia Kicis , também aliada ao presidente, cortou a fala de Sâmia.

Bruno Covas , prefeito de São Paulo, morreu no último domingo (16), aos 41 anos. Ele enfrentava um câncer no sistema digestivo desde 2019. Recentemente, a equipe medica do político descobriu que o câncer passou a ser uma metástase, se espalhando nos ossos e no figado, o que agravou a condição de saúde de Bruno.