Por iG

Publicado 18/05/2021 11:07 | Atualizado 18/05/2021 11:12

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto após receber um tiro de arma de fogo dentro de casa, no Paranoá Park, em Brasília (DF) na manhã da última segunda-feira, 17. O irmão de 16 anos da vítima é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA) por um possível disparo acidental.



De acordo com o delegado da DCA, Ecimar Loli, a investigação ainda está no começo, mas que a família defende a versão de que o jovem feriu a si mesmo. "Os familiares do rapaz disseram, em depoimento, que a própria vítima se feriu, acidentalmente", contou. Ainda assim, a ocorrência policial foi registrada como "apuração sobre disparo acidental com arma de fogo, envolvendo a vítima e seu irmão".



"Ele [o irmão de 16 anos], informou que quando chegou [no quarto], o irmão estava manuseando a arma e ocorreu o disparo. O irmão recolheu a arma e quando os policiais civis chegaram ao local, ele entregou aos policiais", informou o delegado. A arma vai passar por perícia. O irmão prestou depoimento e foi liberado.

O Corpo de Bombeiros afirmou que encontrou o jovem de 17 anos caído no chão, ao lado da cama, já sem vida. A Polícia Militar (PM) acrescentou que o adolescente apresentava uma perfuração por arma de fogo "logo abaixo do osso esterno, que transfixou nas costas".



A mãe dos adolescentes disse não saber da existência da arma dentro da casa. "Ela acionou o CBMDF [Corpo de Bombeiros Militar do DF] após ouvir o disparo. Também não soube dizer em que circunstância se deu o fato", informaram os Bombeiros.



Com informações do G1.