"É bom vermos algumas pessoas indo no Supremo pedir ajuda. Até outro dia, queriam tacar fogo no Supremo, agora querem auxílio do Supremo para chegarem aqui e ficarem calados", disse Aziz. Leopoldo Silva/Agência Senado

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/05/2021 18:40

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), reafirmou que uma ligação telefônica do ex-chanceler Ernesto Araújo poderia ter salvado vidas durante o colapso do sistema de saúde no Amazonas.

"Durante a crise de oxigênio em Manaus, a ajuda enviada pela Venezuela precisou ser transportada até a cidade pela estrada, uma simples ligação do ex-ministro Ernesto Araújo, para disponibilizar um voo que levasse o oxigênio até a capital amazonense, poderia ter salvo muitas vidas", escreveu o senador em publicação no Twitter.

Publicidade

O ex-ministro foi ouvido pelo colegiado nesta terça-feira. Durante a sessão, Aziz criticou a atuação de Araújo durante a crise do sistema de saúde de Manaus. "Poderiam ter sido evitadas essas mortes se vossa excelência tivesse agido", declarou o senador.