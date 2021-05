Ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello presta depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira Jefferson Rudy/Agência Senado

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/05/2021 11:54

Em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi repreendido pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), após pedir que os parlamentares não façam perguntas simplórias a ele. Aziz alertou ao ex-ministro que quem decide quais questionamentos serão feitos são os senadores, e não ele.



Pazuello disse também que, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o direito ao silêncio para não se autoincriminar, vai responder a todas as perguntas, sem exceção



Depois dessa troca de farpas, Pazuello voltou a dizer que prefere responder às perguntas de forma contextualizada. No entanto, o ex-ministro tem sido seguidamente cobrado pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), a dar respostas mais objetivas aos questionamentos.

Acompanhe a sessão ao vivo: