Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/05/2021 14:47

O ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello afirmou, durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, que é sócio em empresas do ramo de transporte e logística herdadas do pai. A resposta foi dada a pergunta foi elaborada pelo senador Jorge Kajuru (Pode-GO) e lida na comissão pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL), uma vez que Kajuru está ausente por compromissos médicos.



Pazuello descartou ligações diretas das companhias em licitações da União. "Que eu saiba, relações com o governo federal, só se for Petrobras, transporte de petróleo, esse tipo de coisa. Agora, contratação do governo federal, não. A empresa é de transportes. Meu pai começou uma empresa que já tem mais de 70 anos", afirmou o ex-ministro.



Na sequência, o líder do DEM na Casa, o senador Marcos Rogério (RO), ironizou o questionamento. "Vossa excelência Renan Calheiros não quer investigar corrupção e agora vejo que mudou de posição. Isso é muito bom, mas o que tem a ver com o objeto da CPI?", disse ao lembrar demanda de parlamentares governistas para que sejam apuradas denúncias contra Estados e municípios no uso de recursos repassados pelo governo federal.

Acompanhe a sessão ao vivo: