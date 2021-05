Após a operação, o animal ficou sob os cuidados dos policiais Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 10:30 | Atualizado 21/05/2021 15:39

Rio - Nesta quinta-feira, um cachorrinho deixou de lado o seu posto de "melhor amigo do homem". No Mato Grosso, um cão da raça pinscher ajudou agentes da Polícia Federal a encontrarem o local onde seu dono escondia tabletes de droga. O caso aconteceu durante a operação "Hot Money", que cumpria mandados de busca e apreensão contra um grupo responsável pelo tráfico de drogas interestadual na região Vale do Araguaia.

Durante a busca dos oficiais, o cachorro começou a cavar o local do quintal onde seu tutor escondia as drogas. Os policiais, então, se juntaram a ele e encontraram os tabletes escondidos. Veja o vídeo:

Cuidado com os pinscher!

Cachorro cagueta, dedo duro

O cachorro que pertencia ao traficante mostrou aos policiais onde a droga estava escondida. pic.twitter.com/TCnisNunMm — Vacina Para Todos (@Antifas57228870) May 21, 2021

Após a operação, o animal ficou sob custódia dos agentes. Além das drogas, uma quantia de dinheiro em espécie também foi apreendida. Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.