Deputada Bia Kicis (PSL-SP) Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Por IG - Último Segundo

Publicado 21/05/2021 11:18

Rio - Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PSL-DF) está dedicada à adoção ao voto impresso nas eleições de 2022. A deputada federal faz campanha, no legislativo, apoiando a reivindicação do presidente Jair Bolsonaro, que declarou, no início do mês, que sem voto impresso não teria eleição em 2022. Bolsonaro alegou também que em caso de derrota para Luiz Inácio Lula da Silva, será por conta de uma fraude no sistema eleitoral. A informação é do jornal Estado de Minas.

Na PEC 135, que aborda o tema na Camâra, Bia Kicis afirma que a intenção é reformular a urna eletrônica, promovendo avanços. A parlamentar defende que tenha uma impressora acoplada à urna, e após a votação imprima um comprovante que permite o eleitor visualizar fisicamente o voto.

Publicidade

"É um software que faz a eleição, é o software que vota, o eleitor só aperta o botãozinho", declarou a deputada, em entrevista à repórter Sarah Teófilo no programa CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília.