Por Agência Brasil

Publicado 21/05/2021 15:21

A prefeitura de São Paulo vai manter os postos de unidades básicas de saúde integrados com as assistências médicas ambulatoriais, os chamados AMA/UBS, abertos neste sábado (22) para a vacinação contra a covid-19. Segundo a prefeitura, além dos postos integrados, a vacinação também vai ser realizada neste sábado nos postos UBS Sé e UBS Santa Cecília.



Já os postos de vacinação drive-thru, mega postos, farmácias parceiras e demais postos de unidades básicas de saúde (UBS) estarão fechados amanhã.



Podem se vacinar, neste sábado, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente cadastrados no benefício de prestação continuada (BPC) e que tenham acima de 45 anos. Para esta fase da campanha, será utilizado o imunizante da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Já a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, será aplicada somente em segunda dose.



A vacina da Pfizer/BioNtech só volta a ser aplicada na capital paulista a partir de terça-feira (25), quando um novo lote deve chegar aos postos das unidades básicas de saúde.



Para tomar a vacina, pessoas com comorbidades precisam apresentar documento de identificação e comprovante da condição de risco, tais como exames, receitas médicas, relatório ou prescrição médica.

Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do BPC, documento de identificação e comprovante da deficiência.



A prefeitura orienta para que as pessoas agilizem a vacinação preenchendo antes um pré-cadastro no site Vacina Já.



De acordo com a prefeitura, até este momento a capital aplicou mais de 4,3 milhões de doses de vacina contra a covid-19, sendo mais de 1,4 milhões em segunda dose.



A lista de locais disponível para vacinação contra a covid-19 neste sábado pode ser consultada em página da prefeitura.