Fundação Oswaldo Cruz Erasmo Salomão/MS

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 18:49

A Fiocruz entrega, nesta sexta-feira, dia 21, mais 6,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Deste total, 374 mil seguiram para o Estado do Rio de Janeiro e o restante foi enviado no fim da tarde para o almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde (MS).



Com a remessa, a Fundação alcança a marca de 41,1 milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), das quais 37,1 milhões de doses processadas pela instituição e 4 milhões de doses importadas da Índia.



A liberação hoje de novos lotes, que estavam em etapa de controle de qualidade, possibilitou um aumento de 800 mil doses no quantitativo de vacinas Covid-19 entregues nesta sexta-feira. A entrega prevista anteriormente era de 5,3 milhões de doses.

Com a entrega desse lote, a Fiocruz interrompe temporariamente, a partir desta quinta-feira, a produção da vacina Covid-19. A fundação espera a chegada de uma nova remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), prevista para sábado, dia 22. Com isso, a expectativa é de que na próxima terça-feira, dia 25, a produção seja retomada normalmente. Atualmente, a capacidade de produção da Fiocruz atinge cerca de 1 milhão de doses por dia.