Presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz Waldemir Barreto/Agência Senado

Por Pedro Jordão - iG

Publicado 22/05/2021 13:38 | Atualizado 22/05/2021 13:40

Rio - O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que os ex-ministros da saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich mentira em seus depoimentos. Ele defende que os dois sabiam sobre o aconselhamento paralelo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a Saúde, durante a pandemia da covid-19, apesar de terem negado.



"O Mandetta foi lá [na CPI] e posou de bom moço, mas ele disse que esqueceu quem estava na sala da reunião para mudar a bula da cloroquina. Como é que o Mandetta esqueceu da [Nise] Yamaguchi e do [Walter] do Braga Neto? Ele não esqueceu, ele não quis se comprometer. Já o presidente da Anvisa se lembrou de todo o mundo, só não lembrou do nome de um médico", disse Aziz.



E completou: "Aí a gente pergunta, ministro Mandetta, qual era esse grupo que dava orientação paralela [ao presidente]? E ele diz 'ah, não sei'. Sabe sim! O Teich também sabe! Mentiram. Não falaram a verdade na CPI", completou o senador.



"Se há um ano e pouco, quando ele saiu [do ministério], ele tivesse dito que pediram para que mudassem a bula da cloroquina, o Congresso e os cientistas já teria tomado providências sobre isso. Mas não falou, só falou na CPI", finalizou Aziz.

O senador fez a declaração sobre o assunto em entrevista ao quadro "Prerrogativas", do portal Brasil 247, em entrevista para cinco pessoas.