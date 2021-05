Um requerimento para a nova convocação já foi apresentado e deve ser votado na próxima quarta-feira pelos membros integrantes da CPI. Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 22/05/2021 15:10

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid , o senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou na manhã deste sábado, 21, que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello vai ser convocado mais uma vez a prestar depoimento. Ele disse que a oitiva do general foi "hilária" e que mentiu por se sentir protegido pelo habeas corpus .



Um requerimento para a nova convocação já foi apresentado e deve ser votado na próxima quarta-feira, 26, pelos membros integrantes da CPI. O novo depoimento depende do resultado da votação.



Omar Aziz defende que Pazuello aproveitou o habeas corpus que conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) para "mentir" sem poder ser preso. Apesar disso, ele prometeu, antes de iniciar o depoimento, falar apenas a verdade. Por lei, testemunhas, que é a condição em que ele depõe, não podem mentir.



"Ele estava com um habeas corpus debaixo do braço, que permitia que ele falasse o que quisesse, que nada poderia acontecer com ele. Por isso que ele está sendo reconvocado, vai ser reconvocado na quarta-feira", afirmou o presidente da comissão.



E completou: "a gente espera que a gente possa trabalhar sem a ingerência do Supremo nessa questão, até porque, se o ministro [Ricardo] Lewandowski assistiu [ao depoimento de Pazuello], ele disse 'não posso dar de novo habeas corpus pro cara mentir'".

