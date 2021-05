Por IG - Último Segundo

Publicado 25/05/2021 11:35 | Atualizado 25/05/2021 11:37

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma publicação em uma rede social em tom de provocação ao presidente da CPI da Covid, o senador Omar Azis (PSD-AM). A postagem foi feita pouco antes do início da sessão desta terça-feira, 25, da comissão, que conta com a oitiva da secretária de Gestão do Trabalho e na Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina". Bolsonaro publicou no Facebook um print [foto do arquivo] do Projeto de Lei (PL) de autoria de Aziz que objetiva "tipificar o crime de prescrição de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem comprovação científica".