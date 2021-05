Ministro Luís Roberto Barroso Abdias Pinheiro / TSE

Por IG - Último Segundo

Publicado 27/05/2021 08:08 | Atualizado 27/05/2021 08:11

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, participou de uma transmissão ao vivo com Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na última quarta-feira (27) e rechaçou qualquer possibilidade de fraude quanto ao sistema eletrônico de votação nas eleições brasileiras.

"O voto eletrônico acabou com a fraude no Brasil", argumentou o ministro da Suprema Corte. Segundo Barroso, implementar o voto impresso seria um retrocesso, já que a medida "é uma boa solução para um problema que não existe".

Luís Roberto também ocupa o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ressalta que, na história republicana do Brasil, houveram muitas fraudes nas eleições e que o uso da tecnologia permitiu uma mudança na 'lisura do processo eleitoral'.