"Eles iam fazer uma vaquinha para que pudesse me tirar do caminho definitivo", afirmou o deputado. Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por iG

Publicado 01/06/2021 09:25

Alexandre Frota , deputado federal (PSDB-SP), revelou em entrevista ao programa Brasil Urgente na última segunda-feira (31) que sofre de constantes ameaças de morte. O parlamentar chegou a, inclusive, abrir um boletim de ocorrência em uma delegacia em São Paulo para que o caso seja investigado. O político também prestou queixa no Ministério Público sobre o caso.



Segundo o tucano, o grupo suspeito atuava no setor de eventos e arrecadava recursos para assassiná-lo. Frota passou a ter forte atuação no combate a realização de bailes e festas clandestinas durante a pandemia do novo coronavírus.

Publicidade

"Eles iam fazer uma vaquinha para que pudesse me tirar do caminho definitivo. Entendendo isso, a gente achou extremamente perigoso e por isso a gente ficou tomou as providências todas", explicou o deputado.

Frota declarou ainda que já realizou a abertura do inquérito para a realização do boletim de ocorrência, e que "agora vamos ouvir o que eles têm a falar porque eles estavam em um grupo fechado, num grupo restrito, fazendo ameaças de morte, falando uma série de coisas. Isso tem que ser passado a limpo, a gente não pode aceitar isso."