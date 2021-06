Nas últimas semanas, a realização da prova vinha sendo alvo de dúvidas, já que o calendário de inscrições, que costuma ser publicado em março, não havia sido divulgado. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 09:02 | Atualizado 01/06/2021 09:04

O atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou, nesta segunda-feira (31) a realização do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos dias 21 e 28 de novembro, nas versões impressa e digital. As inscrições deverão ser realizadas pela Página do Participante, do dia 30 de junho a 14 de julho. Os prazos foram publicados na conta oficial do ministro no Twitter.

ENEM 2021



Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste ano.

As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas mesmas datas, para as duas modalidades. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) May 31, 2021 Segundo Milton, os editais referentes ao exame serão publicados pelo Inep ainda esta semana."As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 30 de junho e 14 de julho, pela Página do Participante. A segurança e a isonomia do Enem serão sempre mantidas pelo Inep e pelo MEC", disse.

Nas últimas semanas, a realização da prova vinha sendo alvo de dúvidas, já que o calendário de inscrições, que costuma ser publicado em março, não havia sido divulgado.

No início do maio, o Ministério da Educação (MEC) admitiu que a verba destinada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 seria insuficiente para aplicar a prova a todos os participantes. Em ofício obtido pelo Estadão/Broadcast, a pasta pediu investimentos para "viabilizar projetos" e falou em impactos pedagógicos "imensos".