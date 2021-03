Alexandre Frota é condenado a pagar indenização a Caetano Veloso Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 09/03/2021 09:51

São Paulo - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) deve quase R$ 100 mil a Caetano Veloso por chamá-lo de "pedófilo, ladrão e estelionatário" nas redes sociais. Condenado em novembro de 2020 a indenizar o cantor em R$ 60 mil, o ex-ator ainda não cumpriu a decisão.



De acordo com a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo, com o atraso, agora os advogados de Caetano cobram de Frota a quantia corrigida e com acréscimo de juros de R$ 94.457,31.

Entenda o caso

Em meados de novembro de 2017, Alexandre Frota declarou, em participação no programa "Pânico", sobre os processos de Caetano contra ele.

Em tom de retaliação, o deputado federal citou a entrevista da mulher do músico, Paula Lavigne, que disse que iniciou o relacionamento com Caetano ainda quando era uma pré-adolescente.

"Se descobre a Playboy em que a Paula Lavigne diz que aos 13 anos de idade o Caetano teve relações sexuais com ela, ele tendo 40 anos de idade... E aí entrou uma #CaetanoPedófilo, e ele ficou louco com isso, obviamente. O MBL fez mais de 80 postagens. E o Caetano abriu processos contra mim, contra o MBL e pessoas que compartilharam", resumiu o político.

Caetano e Paula, de fato, começaram a namorar quando ela tinha 13 e ele 40 anos. Porém, à época, não era crime se relacionar com uma pessoa menor de 14 anos. As decisões eram tomadas caso a caso.