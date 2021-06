Senadores afirmam que o valor pago atualmente não é suficiente para a sobrevivência das famílias. Antonio Cruz/Agência Brasil

Por iG

01/06/2021

Durante uma audiência pública para tratar do coronavírus nesta segunda-feira (31), senadores questionaram o secretário especial da Fazenda, Bruno Funchal, sobre uma prorrogação do auxílio emergencial aos mais vulneráveis durante a pandemia.



Outro ponto abordado pelos senadores é que o valor pago atualmente não é suficiente para a sobrevivência das famílias. O benefício pode variar de R$ 150 a R$ 375, no caso de mães chefes de família. No ano passado, o governo direcionou quase R$ 300 bilhões a mais de 66 milhões de brasileiros.

Na audiência, Funchal defendeu que os gastos com auxílio sejam equilibrados, a fim de manter o programa em caso de necessidade. O governo já promete uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir a ajuda aos mais afetados pela crise.