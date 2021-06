Nise Yamaguchi, oncologista e imunologista Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por iG Último Segundo

Publicado 01/06/2021 10:50

Rio - A imunologista Nise Yamaguchi presta depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta terça-feira, 1º de junho. A médica deve ser questionada pelos senadores por sua provável atuação no "Ministério Paralelo" da Saúde, além do uso de sua influência para tentar mudar a bula da cloroquina.

Yamaguchi deu início a seu depoimento aceitando se comprometer a falar apenas a verdade. Em seguida, ela contou um pouco sobre suas experiências, destacando que "procurar novos tratamentos faz parte da minha vida". Após destacar suas experiências no atual governo e em antecessores, a imunologista destacou que tem a intenção de "defender um país, não um governo".

Nise foi cotada para assumir o Ministério da Saúde no ano passado e é conhecida por ajudar governistas a encontrar estudos e informações técnicas relacionados a possíveis "protocolo de tratamento precoce" no combate à covid-19.



Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), disse, em depoimento para a CPI no dia 11 de maio, que Nise Yamaguchi esteve presente em diversas reuniões da pandemia. Ela nega.