"Eu não tenho nada temer em relação a CPI. Meu trabalho aqui é claro", afirmou Queiroga. Tony Winston/MS

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:41

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira (7), que a decisão de sediar ou não a Copa América “não compete” ao Ministério da Saúde, pois o evento é privado. O campeonato está previsto para ter início neste domingo (13). O Brasil sediará do evento após a desistência dos países organizadores (Argentina e Colômbia) - em ambos há o aumento nos casos de covid-19. As informações são do portal G1.



"Esta decisão de ter Copa América ou não ter Copa América, é um evento privado. Não compete ao Ministério da Saúde decidir isso aí", disse Queiroga na chegada ao Ministério da Saúde nesta segunda (7).



Queiroga afirmou ainda que não vê "risco adicional" em função da competição e que as pessoas que estão entrando no Brasil estão "seguindo as regras de entrada no país com exames e RT-PCR".



"O que o Ministério da Saúde tem que fazer é verificar os protocolos de segurança e reforçá-los para que não haja um risco adicional para os atletas, a comissão técnica e todos que participam do evento. Os estados que aceitaram fazer a competição também participam dessa ação", declarou.



Neste domingo (6), o Brasil registrou 866 mortes em decorrência da covid-19, somando 473.495 óbitos - a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.629.



Questionado sobre uma possível terceira onda da doença, o ministro afirmou que é difícil falar em uma nova onda. “A gente tem ainda um número elevado de óbitos ainda daquela chamada segunda onda", afirmou.



CPI da Covid



O ministro da Saúde falará novamente aos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta terça-feira (8). Queiroga já havia prestado depoimento no dia 6 de maio, mas integrantes da comissão defenderam uma nova oitiva do ministro.

"Eu não tenho nada temer em relação a CPI. Meu trabalho aqui é claro", pontuou Queiroga.