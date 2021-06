Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, declarou que "o depoimento do ministro Marcelo Queiroga foi contraditório em diversos aspectos." - AFP

Publicado 08/06/2021 08:16 | Atualizado 08/06/2021 08:17

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido novamente pelos senadores membros da CPI da Covid nesta terça-feira (8). Tido como 'contraditório' no primeiro depoimento, os parlamentares hoje questionarão o depoente à respeito da condição do país para receber a 'Copa América', torneio continental de futebol. Perguntas sobre o gabinete paralelo também estarão na pauta.

Liderado por Bolsonaro, Queiroga será o primeiro depoente a prestar dois depoimentos aos parlamentares da comissão de inquérito. O ministro compareceu ao Senado Federal no dia 6 de maio após convocação e respondeu as perguntas de maneira 'evasiva'. A expectativa é de que, nesta terça, o cardiologista possa ser mais assertivo nas respostas.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, declarou que "o depoimento do ministro Marcelo Queiroga foi contraditório em diversos aspectos. Um deles diz respeito à afirmação de que, na gestão dele, não há promoção do uso da hidroxicloroquina para tratamento da Covid. Todavia, o ministro, até o presente momento, não revogou a portaria do Ministério da Saúde que prescreve o uso da medicação para este fim, mesmo sabendo-se que a medicação não possui eficácia."

Interlocutores do presidente enxergam a reconvocação como uma possibilidade para desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro, mas 'comemoram' que um novo depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello foi considerado desnecessário para a comissão.