Homem ficou ferido após o incidente - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 18:36 | Atualizado 08/06/2021 18:38

Manaus - Um homem ficou ferido após tentar furtar fios elétricos em uma estrutura de energia na Universidade Nilton Lins, em Manaus (AM). O suspeito não identificado foi atingido por uma descarga de 13.800 volts, de acordo com os técnicos do local. As informações são do portal Manaus Alerta.



A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou o suspeito caído no chão e com ferimentos , mas ainda com vida. Depois, o homem conseguiu se levantar e caminhou até a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado a um hospital e, segundo os enfermeiros, corre riscos devido ao choque.

A um jornal local, o homem disse que tentava furtar os fios porque não tem trabalho.