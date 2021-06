Fredson Djonatan Samulewski - Reprodução/Instagram

Fredson Djonatan SamulewskiReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:53

Fredson Djonatan Samulewski, youtuber de 26 anos, foi assassinado a tiros em Tangará da Serra, interior de Mato Grosso, nessa quarta-feira, 9. De acordo com testemunhas, no momento em que entrava em uma padaria, no fim da tarde, Samulewski foi atingido por 12 tiros. As informações são do Metropoles.

A Polícia Militar informou que o crime aconteceu em uma das regiões mais movimentadas do município. Enquanto entrava na padaria, um Fiesta prata se aproximou e disparou pelo menos 14 vezes contra a vítima. Dos 12 tiros que atingiram o influencer, cinco foram na cabeça.



Fredson morreu no local. O Samu e a Polícia Militar foram acionados por pessoas que presenciaram o crime, porém só conseguiram confirmar a morte. O criminoso conseguiu escapar.

A PM informou que a vítima possuía passagem criminal, mas não informou por quais crimes ele respondia. O assassinato está sendo investigado pela Polícia Civil.



Em seu último vídeo publicado no YouTube, Fredson mostrou a parte final de uma série de registros sobre a viagem que fazia pelo estado.