Imagens mostram o momento do sustoYoutube / divulgação

Por iG

Publicado 10/06/2021 19:48 | Atualizado 10/06/2021 19:50

O empresário Daniel Alexandre Rodrigues estava na companhia de um amigo e um guia às margens do rio Formoso, em Bonito, Mato Grosso do Sul, quando se assustou ao dar de cara com uma sucuri gigante. Segundo o turista, o animal media cerca de sete metros.

"Dá um medo absurdo. Parece coisa de filme - 'A Anaconda'. É um grande animal que pode ser visto e muita sorte, de quem pode presenciar de perto esse espetáculo da natureza", disse Rodrigues ao G1.

O turista encontrou o animal no início do mês, mas só publicou o vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (9). O registro foi muito rápido, já que a sucuri fugiu para a mata.