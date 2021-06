Médico sanitarista Maierovitch e microbiologista Natalia Pasternak falarão sobre enfrentamento à pandemia - Elza Fiuza/Agência Brasil e Gute Garbelotto/CMSP

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 09:52

Rio - A CPI da Covid recebe nesta sexta-feira (11) os cientistas Natalia Pasternak e Claudio Maierovitch. Seguindo o modelo de audiência pública, os internautas poderão enviar perguntas e comentários para a reunião por meio do portal e-Cidadania.

Acompanhe ao vivo:





Quem são os depoentes



Natalia Pasternak é formada em ciências biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP). Também é PhD com pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP (ICB-USP).

A microbiologista é diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência. Também é colunista do jornal O Globo, das revistasThe Skeptic (Reino Unido) e Saúdee autora do livroCiência no Cotidiano, além de ser a editora responsável pela revista Questão de Ciência.



Pesquisadora visitante do ICB-USP no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas (LDV) e professora convidada na Fundação Getulio Vargas na área de administração pública, Natalia tornou-se membro, em 2020, do Committee for Skeptical Inquiry (EUA). Foi agraciada com o prêmio internacional de promoção do ceticismo The Ockham Award (Navalha de Ockham) e dirigiu no Brasil o festival internacional de divulgação científica Pint of Science — Um Brinde à Ciência, coordenando palestras em 85 cidades.A convite da ONU, integra a Equipe Halo, um time de cientistas que promove esclarecimentos sobre vacinas no TikTok.



Cláudio Maierovitch é médico sanitarista, especialista em políticas públicas e gestão governamental e mestre em medicina preventiva e social. Também coordena o Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília. Foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2003 a 2008 e diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde (entre 2011 e 2016).