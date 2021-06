"Alguma coisa aconteceu, algum vírus provavelmente não biológico, que acometeu pessoas que tinham trajetória importante, mas enveredaram em oposição ao conhecimento científico", afirmou Maierovitch. - Agência Senado/Jefferson Rudy

Por Luiz Gontijo - iG

Publicado 11/06/2021 12:44 | Atualizado 11/06/2021 13:42

Rio - Claudio Maierovitch, médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, especialista em políticas públicas e gestão governamental, afirmou em depoimento à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19, que o povo brasileiro foi tratado como animal no combate a pandemia por parte do Governo Federal.

Segundo o médico, o governo de Jair Bolsonaro optou por tratar a população como animais, buscando uma imunidade de rebanho a custo da vida de milhares de brasileiros, ao invés de usar métodos cientificamente comprovados.

A microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) Natalia Pasternak, que também participa do encontro do colegiado nesta manhã, afirmou, na mesma linha, que a única forma de combater a disseminação do novo coronavírus seria através da vacinação da população. A especialista criticou ainda a falta de adoção, por parte do governo federal, de medidas não farmacológicas - como o uso de máscara e distanciamento social -, para conter a disseminação do vírus no País, defendendo que o Brasil nunca determinou um lockdown, uma medida que julgou para conter a crise sanitária.



Maierovitch abordou também a questão da falta de insumos no país e argumentou que isso se dá por falta de planejamento: "Um plano naturalmente tem que conter planejamento em relação a insumos. Então, aquilo que a gente assistiu, falta de oxigênio, falta kit de intubação, falta profissionais, vai faltar tudo se não houver plano".

Os especialistas convidados para falar à CPI da Covid reforçaram a necessidade de a população continuar usando máscaras de proteção contra a covid-19, após o presidente Jair Bolsonaro pedir parecer do Ministério da Saúde para desobrigar o uso do equipamento por brasileiros já vacinados ou que já tenham contraído o vírus.