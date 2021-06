João Doria considera quehá 'recalque' de Queiroga em resposta a antecipação da vacinação de São Paulo - Reprodução

João Doria considera quehá 'recalque' de Queiroga em resposta a antecipação da vacinação de São Paulo Reprodução

Por iG

Publicado 13/06/2021 18:25

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou neste domingo que antecipará o calendário de vacinação no estado em 30 dias. Após a coletiva de imprensa realizada pelo tucano, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, reivindicou os créditos da antecipação pelo Twitter e foi chamado de 'recalcado'. Veja a publicação:



Com certeza, governador João Doria. Com as doses enviadas pelo @govbr, por intermédio do @minsaude, a população adulta do Estado de São Paulo estará imunizada até setembro com a primeira dose da vacina contra Covid-19.