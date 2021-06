Deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Rio - O vice-líder do PCdoB, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), avaliou a brincadeira feita entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), nas redes sociais nesta segunda-feira (14) como uma "saudável competição" e classificou que a interação entre os gestores estaduais "mostra uma derrota irreversível de Bolsonaro".

No domingo (13), o governador paulista anunciou a antecipação do calendário de imunização contra covid-19 no estado para que todos os moradores paulistas estejam vacinados até setembro com ao menos uma dose. Em resposta ao anúncio, na manhã desta segunda-feira, Paes afirmou que, apesar de Doria ser o "pai da vacina", "já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta", brincou o prefeito.

Em publicação no Twitter, o deputado do PCdoB avaliou que "Ele (Bolsonaro) finge que não, mas está doendo".