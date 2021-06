O impacto do acidente foi tão forte que parte do teto do bar desabou. - Reprodução

O impacto do acidente foi tão forte que parte do teto do bar desabou.Reprodução

Por iG

Publicado 14/06/2021 10:24

Uma motorista atropelou várias pessoas que estavam em um bar, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, na noite do último sábado, 12. O local estava lotado e as vítimas ficaram feridas, duas precisaram ser hospitalizadas. A câmera de segurança do estabelecimento registrou o caso. Veja:



A motorista esteve no bar momentos antes do acidente. Não há informações sobre ela estar alcoolizada. Nas imagens da câmera, é possível ver que a mulher perdeu o controle da direção enquanto dava ré. A motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.



O carro subiu na calçada, atropelando pessoas que estavam sentadas no bar. Uma das mesas atingidas pelo veículo tinha oito pessoas. O impacto do acidente foi tão forte que parte do teto do bar desabou. Duas das vítimas foram levadas para o hospital da cidade. Ainda não há informações sobre os estados de saúde delas, nem se seguem hospitalizadas.