Publicado 14/06/2021 10:00

Rio - Uma mulher de 41 anos foi atropelada dentro da própria casa, no último domingo (13), no conjunto 6 do Setor Habitacional Arniqueira, no Distrito Federal. Um carro se chocou contra a casa, quebrando a parede e invadindo a residência. O veículo era conduzido por uma idosa de 70 anos. Ninguém ficou gravemente ferido. As informações são do G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, a motorista "faz uso de medicamentos e sofreu uma perda momentânea de consciência, não se lembrando dos momentos do acidente". Ela foi encaminhada para um hospital particular da Asa Sul para avaliação médica.

A moradora atropelada foi socorrida para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com escoriações pelo corpo e dor de cabeça. Segundo bombeiros, na hora do acidente, ela "repousava em sua cama e relatou estar realizando orações com uma bíblia nas mãos".