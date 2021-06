De acordo com a Polícia Civil, o adolescente que dirigia o veículo não foi preso, mas está sob os cuidados do Conselho Tutelar. - Reprodução

Publicado 14/06/2021 10:03

Uma mulher de 27 anos e a filha bebê, que era carregada no colo da mãe, foram atropeladas em Águas Lindas de Goiás, próximo ao Distrito Federal, no último sábado, 12. A criança foi arremessada no acidente. O motorista era um adolescente de 17 anos.



Uma câmera de segurança registrou o exato momento do acidente. É possível ver nas imagens que a vítima olhou para os lados antes de atravessar a rua. Mesmo assim, um carro em alta velocidade a atinge em cheio, arremessando o bebê que ela carregava no colo. Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente que dirigia o veículo não foi preso, mas está sob os cuidados do Conselho Tutelar. A vítima fraturou o tornozelo e foi socorrida no Hospital de Base do Distrito Federal. A bebê de menos de 1 ano de vida também foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não teve fraturas. As duas receberam alta na manhã do último domingo, 13, e se recuperam em casa.

- Com informações do G1.