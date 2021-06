"Isso aí é sede de poder", disse o presidente em referência a João Doria. - Reprodução

Por iG

Publicado 14/06/2021 10:38

Há pouco, na manhã desta segunda-feira, 14, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), em conversa com apoiadores, no cercadinho do Palácio do Planalto. Ele disse que o governador não consegue administrar São Paulo e que tem sede de poder. Mais cedo, Doria já havia falado de Bolsonaro.

Um dos apoiadores do presidente falou sobre o governador de São Paulo, alegando que ele teria se elegido "nas costas" de Bolsonaro, usando o nome dele, e que, agora, estaria contra ele. "Isso aí é sede de poder. Ele não consegue administrar o estado dele e quer comandar Brasil", respondeu Bolsonaro. Veja abaixo.



O presidente, e nenhuma pessoa da sua equipe, usavam máscaras de proteção contra a Covid-19 no momento.