Covid-19: chefe do Itamaraty e presidente do BC são vacinados - Walterson Rosa/Ministério da Saúde

Por Agência Brasil

Publicado 14/06/2021 17:00 | Atualizado 14/06/2021 17:03

O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, foram vacinados contra a covid-19 na tarde desta segunda-feira (14), em Brasília.



A imunização foi feita pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante visita ao posto de vacinação do Hospital do Guará, região administrativa do Distrito Federal. Ele próprio divulgou a atividade em suas redes sociais.

Carlos França tem 57 anos e Campos Neto, 51. No DF, a vacinação por idade neste momento está aberta para quem tem 50 anos ou mais, além dos grupos prioritários.



Entre os demais integrantes do primeiro escalão do governo federal, já se vacinaram contra a covid-19 os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Guedes (Economia), Tereza Cristina (Agricultura), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).



O vice-presidente Hamilton Mourão também foi imunizado. Já o presidente Jair Bolsonaro, que tem 66 anos de idade, disse que aguardará até o final da fila para ser vacinado.