Ex-governador do Rio, Wilson Witzel, presta depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feiraEdilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:59 | Atualizado 16/06/2021 15:00

Durante a oitiva de Wilson Witzel na CPI da Covid, nesta quarta-feira, 16, os ânimos ficaram agitados entre o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o ex-governador e Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI. Witzel afirmou que a subprocuradora Lindôra Araújo teria agido de forma parcial no trabalho ministerial, violando os deveres institucionais e acabou desencadeando um debate.



Witzel propôs então a realização de um segundo depoimento, reservado e em segredo de Justiça, para apresentar elementos para uma investigação "contra pessoas que estão desvirtuando a atuação funcional". “E vamos descobrir quem está patrocinando investigação contra governador", disse ele. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), disse que irá avaliar como essa segunda oitiva poderá ser feita.



Flávio interrompeu o depoimento para afirmar que as acusações à ministros do Supremo Tribunal de Justiça são muito graves e que deveriam ser notificadas para que houvesse uma investigação. “Ele foi afastado por decisão do ministro Benedito, em seguida pela Corte especial, está dizendo que há um conluio de ministros do STJ para persegui-lo”, disse o senador.



Após a fala, Renan Calheiros questionou se o ex-governador se sentia inibido pela presença “desses senhores”, em referência a Flávio Bolsonaro que, logo em seguida debochou: "quanto carinho, trate assim todo mundo”. O relator, também sugeriu que o depoimento fosse prestado de forma reservada. "Não faço a menor questão de que o senador Flávio esteja ou não presente". "Eu não sou porteiro, ele não vai me intimidar, não", respondeu Witzel. "Se for reservado, vou estar presente também", rebateu Flávio.



Witzel disse também que sua questão não era pessoal, mas em “defesa da democracia” e chamou Flávio Bolsonaro de “mimado”, após uma alfinetada do senador. "Não vai me intimidar não. Flávio é contumaz em dar declarações atacando o Poder Judiciário", completou Witzel, para quem governadores precisam ter foro no STF em razão de uma "perseguição do governo federal" Segundo o governador cassado, houve vazamento sobre operações da Polícia Federal contra governadores.



Minutos depois, o relator Renan Calheiros também questionou afirmações feitas pelo ex-governador no ano passado, em que o mesmo teria dito que, dadas as provas existentes contra o senador Flávio Bolsonaro, ele "deveria estar preso".

O presidente da sessão, Omar Aziz, concedeu ao senador Flávio Bolsonaro direito de responder aos questionamentos colocados por Renan Calheiros e às respostas do depoente. Durante a fala, o senador afirmou que o depoente tem as mãos "sujas de sangue" por desvio de verba da Saúde durante a pandemia e que ele estaria usando a CPI de “palanque político”.



“Essa narrativa de que há uma mobilização para persegui-lo, isso não existe, é mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio, os senadores você não vai enganar, não”, afirmou o senador.



Veja o vídeo:

Senador Flavio Bolsonaro diz que acusações de Witzel são mentirosas.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #PortaliG pic.twitter.com/wWolVQLAai — Jornal O Dia (@jornalodia) June 16, 2021

Caso de Queiroz



Wilson Witzel negou que tenha interferido nas investigações envolvendo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz e afirmou ter dito à época que a polícia tinha independência para seguir a investigação. "O que a Polícia fez ou deixou de fazer ela fez de forma independente, sem minha intervenção", reforçou.



Em depoimento à CPI, Witzel defendeu que, com ele, não foi encontrado "nenhum centavo nem qualquer bem que seja considerado de valor" e afirmou que o que aconteceu foi um "assassinato de reputação" contra seu mandato incentivado pela imprensa. Questionado sobre a relevância das perguntas sobre os processos contra Witzel, o relator Renan Calheiros (MDB) afirmou que as perguntas se vinculam à CPI porque fatos ocorreram após apuração de desvios da covid-19.



Apesar da defesa de sua inocência, o presidente da comissão interveio na fala do governador cassado e afirmou que "não dá pra esconder que um secretário da sua administração foi pego com R$ 18 milhões". "Não é possível que uma pessoa tenha desviado R$ 18 milhões e ninguém informar para uma controladoria", disse Aziz.

*Com informações do Estadão