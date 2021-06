Durante a coletiva, o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Louismar Bonates, afirmou que a Força Nacional ainda não tem previsões para sair do Estado. - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:07 | Atualizado 18/06/2021 14:14

Nesta sexta-feira, 18, o Governo do Amazonas comunicou, em coletiva de imprensa, a conclusão da operação ‘Coalizão Pelo Bem’, deflagrada nesta manhã e realizada de forma simultânea com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação visava a captura dos criminosos envolvidos nos atentados que ocorreram recentemente em Manaus, no Amazonas, e a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com Wilson Lima (PSC), governador do Amazonas, 15 pessoas foram presas nesta sexta-feira, dentre elas o criminoso conhecido como Marcelão, que teria ordenado os atentados.



As investigações para descobrir os mandantes e os envolvidos nos atentados que ocorreram na capital amazonense já estavam em curso e acabaram indo de encontro a uma investigação pré-existente, no Rio de Janeiro, acerca de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a facção criminosa Comando Vemelho e o Amazonas.



Na operação deflagrada nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, foi empregada uma força-tarefa com mais de 400 policiais civis dentro do Complexo da Penha; no Amazonas, a operação contou com 60 policiais civis; e em São Paulo mais 30.



O Delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Gabriel Poiava, confirmou que, em 1 ano e meio, foi identificada uma movimentação de mais de R$ 126 milhões vindos do Rio de Janeiro para fortalecer a facção criminosa Comando Vermelho no estado do Amazonas e facilitar a entrada de drogas e armas pelo Estado, que faz fronteira com o Peru e com a Colômbia. A quantia foi identificada por meio de contas de passagem e empresas de fachada, utilizadas para movimentar as remessas entre os Estados. Ainda de acordo com o delegado, dois mandados de prisão foram cumpridos em São Paulo, após também ter sido identificada uma ramificação do PCC no Estado do Amazonas, que utilizava o mesmo esquema de lavagem de dinheiro e acesso à fronteira para passagem de armas e drogas.



Durante a coletiva, o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Louismar Bonates, afirmou que a Força Nacional ainda não tem previsões para sair do Estado. Desde o início das investigações acerca dos atentados, 83 pessoas já foram presas.