Lote com total de 3 milhões de doses foi doado pelos Estados Unidos - Arthur Castro/Secom

Por Agência Brasil

Publicado 26/06/2021 11:17 | Atualizado 26/06/2021 11:20

São Paulo - O Brasil recebeu, na manhã deste sábado, 942 mil doses da vacina da Janssen contra a covid-19. A aeronave pousou às 6h29 no Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo. A remessa completa de um total de 3 milhões de doses do imunizante foi doada pelo governo norte-americano. O primeiro lote, com pouco mais de 2 milhões de doses, chegou na sexta-feira ao país.

-Vacinas doadas pelos EUA: O 1º lote, com pouco mais de 2 milhões de doses da Janssen, chegou ontem! A outra remessa, com mais de 942 mil doses, chegou há pouco. No total, são 3 milhões de doses. Por meio de seu perfil na rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a chegada do segundo lote e destacou que o Brasil ultrapassou a marca de 129 milhões de vacinas contra a covid-19 distribuídas aos estados e municípios.

