Lázaro Barbosa é procurado há 17 dias pela polícia Reprodução

Publicado 26/06/2021 11:45

Brasília - Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, usou um aparelho celular roubado para criar um perfil falso nas redes sociais e acompanhar as notícias relacionadas a si próprio e sobre as buscas policiais. A polícia monitorava o telefone desde que havia sido roubado de uma família feita de refém em uma chácara no dia 15.

Lázaro ficou com o celular até o dia 18 de junho e, mesmo no meio da mata, criou um perfil no Facebook com nome de Patrik Souza. Os investigadores acreditam que ele usou o mecanismo para acompanhar as notícias do caso.

Perfil falso de Lázaro Reprodução Internet

A foto do perfil era um helicóptero realizando as buscas por Lázaro - que completam 18 dias neste sábado. E isso chamou a atenção dos agentes que monitoravam o sinal do celular. O perfil também adicionou outra foto na qual aparecem policiais em terra com a frase “As buscas não param. Breve estará nas mãos da polícia. Não volta em viatura, volta com o IML”.

O perfil tem apenas um amigo: uma adolescente que mora no mesmo bairro de parentes de Lázaro, em Águas Lindas (GO). Ela não é alvo de investigação policial.