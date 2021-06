Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) - Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues

Por iG

Publicado 30/06/2021 15:28 | Atualizado 30/06/2021 15:30

Brasília - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) mandou recado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante sessão da comissão nesta quarta-feira após ser chamado de 'bandido' pelo chefe do executivo durante evento em Ponta Porã (MS)."O presidente tem falado por aí que os membros dessa CPI são bandidos. Presidente, pare de olhar no espelho e falar com ele. Quando a gente olha no espelho dá nisso", rebateu o senador.