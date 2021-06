O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 30/06/2021 14:57

O presidente Jair Bolsonaro chamou os líderes da CPI da Covid de "bandidos", nesta terça-feira, 30, durante cerimônia de inauguração da Estação Radar de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. "Não conseguem nos atingir; não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui", disse à plateia.

Em seguida, reafirmou o alinhamento político entre o governo e o Congresso. "Nossos amigos do Legislativo têm nos dado grande apoio em todas as propostas que temos apresentado", disse.

Bolsonaro ressaltou a maioria cristã do Brasil e voltou a enfatizar o papel institucional dos militares. "Só tenho paz e tranquilidade porque sei que, além do povo, temos Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade."