Senador Marcos Rogério (DEM-RO) - Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:30 | Atualizado 30/06/2021 14:36

Brasília - Durante sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira, 30, o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) discutiu com o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), após reclamar de interrupção durante sua fala. "Está vendo? Essa é a CPI do circo", afirmou o parlamentar. Aziz rebateu: "É do circo, é. E vossa excelência é o maior palhaço que tem aqui". Em seguida, Rogério respondeu que Aziz é "o chefe do circo".

Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaPandemia #CPIdoCirco #CarlosWizard #ODia pic.twitter.com/25H2HCutHz — Jornal O Dia (@jornalodia) June 30, 2021

O bate-boca começou depois que Aziz defendeu que a mesa diretora deve recorrer da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu ao empresário Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio em seu depoimento à CPI da Covid. Wizard, acusado de integrar e ser um dos líderes do suposto "gabinete paralelo" de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro, decidiu ficar calado durante a sessão desta quarta-feira.

"Peço à mesa que recorra da decisão do ministro Barroso, que concedeu a vossa excelência o habeas corpus, e lhe concedeu o direito do senhor vir aqui e ler uma única frase. Para que possamos usar essa fala do senhor como exemplo, isso não pode ficar impune. Não pode ficar impune em nome de 516 mil vidas", afirmou Aziz.

